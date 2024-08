Domaine public maritime : Bassirou Diomaye Faye reçoit le rapport de la commission spéciale

Mardi dernier, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a pris connaissance du rapport élaboré par la commission ad hoc chargée de la vérification des titres et de l'occupation du domaine public maritime (DPM) dans la région de Dakar, selon une annonce faite par la présidence sur sa page Facebook.

Ce rapport a mis en avant de nombreuses irrégularités inquiétantes, notamment en ce qui concerne les impacts environnementaux et socioéconomiques.

La remise du document s'est faite en présence du Premier ministre, Ousmane Sonko, ainsi que d'autres personnalités telles que le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, comme en témoignent les images publiées par la présidence.

Bassirou Diomaye Faye a réitéré sa détermination à corriger ces anomalies avec rigueur, sans excès de zèle mais avec une fermeté inébranlable, pour rétablir l’ordre et assurer à tous un accès libre au domaine public maritime.

Des recommandations ont également été émises pour renforcer les cadres législatif et institutionnel du DPM. Il est à noter qu'un projet de rapport, émanant de cette même commission établie en mai dernier, avait déjà été soumis au Premier ministre en juillet.

Par ailleurs, plusieurs organisations et activistes ont à plusieurs reprises dénoncé ce qu'ils considèrent comme une occupation irrégulière du DPM dans la région de Dakar.

