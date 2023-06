Dialogue national : Les conclusions seront remises aujourd'hui au président Macky Sall

Après plusieurs jours de discussions sur l'amélioration du système politique et les apports pour le développement du Sénégal tous azimuts, le chef de l'Etat recevra ce samedi les conclusions du dialogue au Palais de la République. Dans ce Dialogue, plusieurs points ont été abordés, notamment la question du 3e mandat, celle relative au parrainage et les affaires Karim Wade et Khalifa Sall, entre autres. Le président Macky Sall commentera sans doute les conclusions des travaux menés par Moustapha Niasse, coordinateur du Dialogue national. Mais il sera également attendu lors des manifestations de début juin, qui avaient fait seize morts selon la version officielle, davantage selon Amnesty International (23) et l'opposition (30). La question de son éventuelle troisième candidature devrait également être au menu. En même temps, un dimanche de dangers est prévisible. Le mouvement F24 a décidé de manifester à Cité Keur Gorgui, le quartier où habite Ousmane Sonko. Leur propre souhait serait, selon Walf, de lever le blocus du domicile du président de Pastef, instauré par les Forces de défense et de sécurité depuis près d'un mois.