Des soins spécialisés pour enfants et patients cardiaques à l'hôpital régional de Kédougou

### Résumé de l'article



Le service de chirurgie pédiatrique de l'hôpital régional Amath Dansokho à Kédougou traite en moyenne plus de 100 patients par mois, principalement des enfants de 0 à 15 ans. Les consultations concernent principalement des pathologies nécessitant une intervention chirurgicale urgente, telles que des traumatismes, des malformations chez les nouveau-nés (hernies ombilicales, hydrocèles), et des fractures.



Le chirurgien pédiatrique, Dr. Nankouma Konaté, exprime le besoin de techniciens qualifiés pour améliorer la prise en charge des patients et la gestion des interventions chirurgicales.



Par ailleurs, le service de cardiologie, dirigé par le Dr. Serigne Mbacké Cissé, reçoit environ 60 patients par mois, principalement pour des problèmes cardiaques, souvent complexes, liés à l'hypertension artérielle, au diabète, et aux maladies valvulaires. Dr. Cissé souligne l'importance du respect des rendez-vous médicaux et encourage la population de Kédougou à consulter plus tôt pour éviter les complications graves.



aps