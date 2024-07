Démarrage satisfaisant des épreuves du BFEM à Thiès

Les autorités académiques de Thiès ont exprimé leur satisfaction quant au démarrage des épreuves du Brevet de fin d’études moyennes (BFEM), avec plus de 33.000 candidats attendus. Khady Sow Diop, secrétaire générale de l’Inspection d’Académie de Thiès, a noté la présence effective des candidats et des correcteurs, ainsi que la qualité de la reprographie et la propreté des centres.



Aucun cas de fraude n’a été signalé, indiquant une bonne adhésion aux règles concernant les téléphones portables. L'académie de Thiès, comptant 33.799 candidats dont 59,22% de filles, est répartie sur 161 centres et 193 jurys. Parmi eux, 427 candidats en option franco-arabe sont présents dans 15 centres. Notamment, 19 candidats non-voyants passent également l'examen.



aps