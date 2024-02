Démantèlement d'un réseau de trafic de visas à Guédiawaye : Arrestation d'un gang avec 7 millions de faux billets par la police

Une opération réussie du commissariat central de Guédiawaye a conduit à la capture d'une bande d'escrocs spécialisés dans le trafic de visas et l'extorsion. Trois individus ont été appréhendés dans un appartement à Cambérène en possession de 10 700 euros en faux billets. Cette bande ciblait des candidats à l'émigration en leur promettant un voyage au Canada. Une fois dans l'appartement, les victimes étaient dépouillées par de faux policiers, sous la menace de faux billets et de drogue fabriquée avec de la farine. L'intervention rapide de la police a permis d'arrêter les escrocs en flagrant délit. La perquisition de l'appartement a révélé la présence de fausses devises étrangères, de faux visas scannés et de sachets remplis de farine. Les suspects ont été déférés au parquet pour une série d'accusations, dont l'association de malfaiteurs, la tentative d'escroquerie et le trafic de visas.