Déficit de 8000 enseignements au Sénégal : le directeur de la Formation et de la Communication, Mohamed Moustapha Diagne qui dément l'information

En ce début de rentrée scolaire 2023–2024, la presse Sénégalaise avait révélé un déficit de 8000 enseignants. Mais, cette information semble être fausse d'après le Directeur de la Formation et de la Communication, Mohamed Moustapha Diagne qui vient de démentir via un communiqué « Le Directeur de la Formation et de la Communication (DFC) du ministère de l’Education Nationale, Mohamed Moustapha DIAGNE porte à la connaissance de l’opinion qu’une information parue dans la presse et fortement relayée dans les réseaux sociaux faisant état d’un recrutement spécial de 8000 enseignants lui a été attribuée« , a rappelé un communiqué parvenu à la rédaction de Senego. Mohamed Moustapha Diagne balaie cette information d’un revers de main et fait dans la précision. « Le Directeur dément catégoriquement cette information dénuée de tout fondement« , a fait savoir le texte qui précise : « aucun recrutement spécial n’est prévu à ce jour et rappelle au cas échéant, l’opinion sera informée à travers les canaux officiels notamment la direction de la formation et de la communication (DFC). »