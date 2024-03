Découvrez la réaction de Youssou Ndour aux résultats provisoires de l'élection présidentielle au Sénégal, où il félicite Bassirou Diomaye Faye et exprime ses vœux de succès pour son mandat présidentiel. Analyse politique et implications pour l'Afriqu

Youssou Ndour, musicien et homme politique sénégalais, a réagi aux résultats provisoires de l'élection présidentielle qui placent le candidat de la coalition DiomayePrésident2024 en tête.



Sur une plateforme non spécifiée, ce lundi 25 mars, l'ancien ministre du Tourisme a exprimé son admiration pour la vigueur démocratique du Sénégal. Il a félicité Bassirou Diomaye Faye pour son élection à la présidence de la République du Sénégal, lui souhaitant plein succès dans ses nouvelles fonctions pour le bien-être des populations et de l'Afrique. Il a conclu en célébrant la République du Sénégal.