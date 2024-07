Décès de Baba Diao ITOC : Hommage à un Pionnier de l'Industrie Pétrolière

"C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de Abdoulaye Diao, connu sous le nom de Baba Diao ITOC, éminent industriel et figure influente du secteur pétrolier. Leader et pionnier, ses contributions ont profondément marqué notre industrie et notre économie nationale.



En tant que maire de sa ville natale, je tiens à exprimer, au nom de nos concitoyens et en mon nom personnel, nos plus sincères condoléances à sa famille, ses amis, et à tous ceux qui ont eu l'honneur de le connaître et de travailler avec lui.



Le rappel à Dieu de cet illustre fils de Thiès est une perte immense pour notre ville et pour le Sénégal. Nous rendons hommage à son esprit d'entreprise et à son inestimable contribution au développement socio-économique de notre pays.



Nous tenons à assurer sa famille de notre soutien indéfectible en ces moments particulièrement éprouvants. Que son âme repose en paix et que son souvenir nous inspire à perpétuer les valeurs qu'il incarnait."



Babacar DIOP

Maire de la ville de Thiès