Début du système de pointage biométrique au Ministère de la Fonction publique dès ce lundi

Le ministre de la Fonction publique, Olivier Boucal, a pris une décision décisive. Par le biais d'une circulaire signée ce vendredi, il a informé tout le personnel de son département que "le système de pointage biométrique déjà en place sera activé à partir du lundi 29 avril 2024". Cette mesure vise à contrôler et suivre la présence effective des agents.



"Ce système, associé à un dispositif de vidéo-surveillance, permettra d'une part de contrôler l'accès au bâtiment et d'autre part de surveiller le temps de présence, les retards et les absences des agents", précise le document.



M. Boucal rappelle également que selon le décret n° 96-677 du 7 août 1996, modifiant le décret n° 91-982 du 17 septembre 1991 fixant les horaires dans les services administratifs de l'État, les horaires de travail sont du lundi au vendredi, de 8 heures à 17 heures, avec une pause d'une heure de 13h30 à 14h30.



Le ministre invite donc tous les agents "à s'identifier à l'arrivée comme au départ, via empreinte digitale, sur le terminal situé au Poste de police à l'entrée ou au Sous-sol. Cependant, le personnel d'encadrement et les agents dûment autorisés ne sont pas concernés.