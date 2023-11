Coupe du monde U17 : la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a officiellement contesté la participation du joueur franco-nigérien pour la France

La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a officiellement contesté la participation de Yanis Ali Issoufou Abdoulkadre, un joueur franco-nigérien, à la Coupe du Monde U-17 en Indonésie pour la France, invoquant une possible violation des règles de la FIFA. Cette démarche intervient après l’élimination du Sénégal par la France en huitièmes de finale. La Fédération Sénégalaise de Football a envoyé une lettre formelle à l’organisation de la Coupe du Monde U-17 « Indonésie 2023 », mettant en cause l’éligibilité de Yanis Ali Issoufou Abdoulkadre, un joueur de l’équipe nationale française U-17. Selon la FSF, Abdoulkadre aurait précédemment participé à des compétitions officielles pour le Niger, ce qui, d’après les règles de la FIFA, rendrait sa participation pour la France dans la même catégorie d’âge non conforme.