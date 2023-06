Contribution: Abdoulaye Diéye, l’homme qui a redoré le blason de l’AIBD (par Faly Wilane)

Dans un article de presse paru aujourd’hui et mis à la Une du quotidien direct News qui a l’air d’être commandé, des gens tapis dans l’ombre et mal intentionnés cherchent à ternir l’image du directeur général de l’AIBD Abdoulaye Dieye, en étalant un tissu de mensonge.



S’attaquer au directeur général de l’un des plus prestigieux aéroports en Afrique c’est mal connaître le riche parcours de Monsieur Abdoulaye Dieye qui est un expert évaluateur chevronné qui a fait ses preuves partout où il est passé.Nommé à l’issue du conseil des ministres du 28 septembre 2022 à la direction générale de l’AIBD pour succéder à Doudou ka, ce fils de Thiès à redorer le blason de l’aéroport international Blaise Diagne qui au moment où il prenait les commandes était pas parmi les sociétés publiques les mieux notées.



Pour ceux qui ne le connaissent pas, Abdoulaye Dieye avant d’être nommé directeur général de l’AIBD, était dans le domaine de l’entrepreneuriat. Il est chef d’entreprise qui a monté sa boite depuis plus de 18 ans et qui emploie plus de 100 sénégalais. Mieux encore il est décrit par ses collaborateurs comme « un chef d’entreprise exigent et rigoureux.



Un homme discret, respectueux, méthodique et pragmatique faisant de la gestion par le résultat sa marque de fabrique dans son management »Concernant la situation financière de la boite elle se porte bien .Il n’y a jamais eu d’arriérés de salaires encore moins de retard de salaires significatif et l’emploi du conditionnel « il semblerait », pour dire que la direction emprunte de l’argent pour payer les salaires prouve à suffisance que ces gens mal intentionnés sont dans la manipulation, le dénigrement et le mensonge. Leur seul objectif c’est de nuire à un homme dont le seul tort est d’être au service de son pays et mener à bien le travail qui lui a été confié.



Ces gens qui cherchent à salir l’image du directeur général de l’AIBD, peuvent vite déchanter car la gestion de l’AIBD est faite dans la plus grande transparence. Et Abdoulaye Dièye ce qui l’intéresse c’est de faire de l’aéroport Blaise Diagne un hub international, en atteste les nombreuses escales d’avions ou les milliers touristes qui descendent de cet aéroport par semaine, et le choix porté sur sa modeste personne par le président de la République au détriment d’autres sénégalais qui maitrisent bien le secteur en est une parfaite illustration.





Mr Faly Wilane

Coordonnateur national du mouvement Sénégal sunu Yitté



falywilane@yahoo.fr



Te: 77 295 49 71