Commune de Thiès - Est: Le maire Me Ousmane Diagne rénove le poste de santé de Keur Serigne Abdoulaye Yakhine d'un coût de 39.000.000 F CFA

Rédigé le Dimanche 18 Août 2024 à 02:02 | Lu 100 fois Rédigé par Malick Sarr Gueye

La carte sanitaire s'élargit dans la commune de Thiès - Est. Le maire de ladite commune Me Ousmane Diagne a mené des actions concrètes afin de satisfaire ses concitoyens. "Nous avons fait le pari de doter chaque quartier de la commune de Thiès - Est d'un poste de santé digne de ce nom pour que les populations puissent y rester pour se soigner", dixit Me Diagne. A travers cet engagement en tant que premier magistrat de cette contrée de la ville de Thiès, il a procédé, samedi 17 août 2024, à l'inauguration du poste de santé de Keur Serigne Abdoulaye Yakhine. L'infrastructure sanitaire d'un coût de 39.000.000 F CFA a été livrée le même jour, en présence de son collègue Mouhamadou Diakhaté de la zone Nord et de nombreuses autorités. Dans le même registre, il a reçu les complaintes des agents de ladite structure sanitaire. D'ailleurs, il a promis à ces derniers de les trouver une issue heureuse par rapport à leurs doléances. Il n'a également manqué de souligner les occupations anarchiques du domaine public au niveau de l'avenue qui porte le nom de cet érudit de l'Islam. Sur ce, dans une démarche inclusive, il a lancé un appel à la jeunesse dudit quartier, aux associations de femmes, entre autres, pour trouver des pistes de solutions dans la quiétude afin de désengorger cette rue.