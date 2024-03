Commune Thiès ouest: le vote a démarré avec une forte affluence des électeurs au centre club 2/3 ADOUA

Jour de vote pour élire le cinquième président du Sénégal. À Thiès , dans le centre de vote club 2/3 ADOUA, le vote a démarré à 8 heures. C’est le plus grand centre de vote de la commune . Les mandataires sont déjà sur place. L’école est remplie de monde, de longues filles de personnes sont observées. Certains ont affirmé être venus très tôt le matin. Dans les bureaux de vote 2, 7, 8, 13, on note beaucoup de transferts, ce qui a créé une longue file d’attente. On note aussi la forte présence des personnes âgées. Au total, 7 371 890 électeurs sont appelés aux urnes pour élire le successeur de Macky Sall, au pouvoir depuis 12 ans et qui ne se représente pas pour un nouveau mandat après en avoir fait deux à la tête du pays. Dix-neuf candidats dont une femme sont en lice pour le scrutin.