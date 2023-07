Cité Mixta: 12 prostituées arrêtées

Un réseau de prostitution a été démantelé par la brigade de recherches à la cité mixta. Informés de la présence des prostituées dans la cité, les hommes du commissaire Kébé de la Brigade de recherches ont effectué une descente, Sur place, d'après walfquotidien, des filles, à l’accoutrement osé, sont trouvées en train d’intercepter les passants, leur proposant des parties de jambes en l’air. 12 filles ont été arrêtées, elles seront toutes embarquées. Parmi elles : M. F. Wade, mécanicienne âgée de 22 ans et domiciliée à Mermoz, R. Diakhaté, 20 ans, couturière à Rufisque, B. Mar, 18 ans, commerçante habitant près du Lac Rose, A. SY, 20 ans, restauratrice à Rufisque, N. Dieng, 18 ans et coiffeuse aux Parcelles assainies, N. C. Dione, âgée de 25 ans, est étudiante et réside à Ouakam, D. Ndiaye, 18 ans, sans profession, habite à Grand-Yoff, Nd. R. Ndiaye, âgée de 18 ans, loge à la Cité Mixta, de même que A. Diallo, 20 ans. Âgée de 20 ans, A. D. Ngom habite a Pique, et la dernière et plus âgée, A. Diédhiou, 27 ans, est sans profession et est domiciliée à la Cité Soprim. Après leurs arrestations,les mises en causes ont nié toute activité liée à la prostitution et tenté de se rebeller.Ainsi,elles seront embarquées par les limiers puis conduites dans les locaux de la police où «elles ont été placées en garde-à-vue avant d’être déférées au terme de l’enquête au Parquet pour non inscription au fichier sanitaire, racolage et outrage à agent» renseigne une source