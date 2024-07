Cheikh Tidiane Dièye au Secours des Victimes des Inondations à Touba

Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a visité Touba pour soutenir les habitants des quartiers touchés par les inondations causées par les récentes fortes pluies. Il a été accueilli par le gouverneur de la région de Diourbel et le maire de Touba. Cheikh Tidiane Dièye a particulièrement examiné les quartiers sévèrement touchés, comme Nguiranène et Keur Niang, où il a constaté l’avancement des travaux de pompage et d'infrastructure pour atténuer les inondations. Il a annoncé un don de matériel de pompage et s’est engagé à continuer de soutenir les habitants affectés, soulignant l'importance de la solidarité et de la coopération.