Cheikh Thioro Mbacke « Le cas de Cheikh Bara Ndiaye s’aggrave »

Cheikh Barra Ndiaye est en réanimation. Selon le député et coordinateur de pastef Touba ,Cheikh Thioro Mbacke, le cas du marabout chroniqueur s'aggrave de plus en plus. «Cheikh Bara Ndiaye est actuellement en réanimation, d’après un proche qui vient de lui rendre visite» annonce le depuis. « Et malgré tout, le procureur lui refuse une liberté provisoire accordée déjà par le juge. Au moment où nous parlons Cheikh Bara Ndiaye continue sa résistance depuis son lit l’hôpital, refuse qu’on lui soigne tout en continuant sa grave de faim », révèle-t-il. « Nous alertons l’opinion nationale et internationale que tout ce qui arrive à Cheikh Bara Ndiaye, c’est Macky Sall et son régime qui seront entièrement responsables », ajoute-t-il.