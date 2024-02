Charlatanisme au Sénégal : Un Gambien et sa complice condamnés pour escroquerie

Le Tribunal de Grande Instance de Tambacounda a rendu son verdict dans une affaire d'escroquerie et de charlatanisme impliquant le Gambien A Konté, âgé de 47 ans, et sa complice F B Diallo, âgée de 31 ans. Les accusés ont été reconnus coupables d'association de malfaiteurs, d'escroquerie et de complicité.



L'affaire a débuté lorsque le commerçant A Ba, persuadé par les promesses de richesse de Konté vantées par sa complice, a déboursé plus de 3 millions de francs CFA pour des rituels censés multiplier son argent. Alerté par le comportement suspect du charlatan, le commerçant a contacté le procureur A Dia, qui a ensuite mobilisé les autorités pour mettre fin à cette escroquerie.



Les perquisitions menées au domicile de Konté ont révélé un vaste réseau de charlatanisme, avec la découverte d'objets rituels, de faux documents et de fausse monnaie. Malgré les dénégations de Konté et les tentatives de dédouanement de sa complice, le tribunal les a condamnés respectivement à 1 an et 4 mois de prison ferme, assortis d'une amende de 4 millions de francs CFA à verser à la partie civile.



Cette affaire met en lumière les dangers du charlatanisme et souligne l'importance de la vigilance face à de telles pratiques prédatrices.