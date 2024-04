Ces pays ont l'essence la moins chère d'Afrique

Plusieurs pays d'Afrique misent sur le raffinage pour diversifier leur activité pétrolière. La Lybie et l'Égypte ont le carburant le moins onéreux du continent, selon GlobalPetrolPrices.Alors que les cours du pétrole continuent de grimper à un rythme soutenu, certains pays d'Afrique affichent des prix à la pompe plus avantageux que d'autres. Voici les pays du continent où le litre d’essence est le moins cher en avril 2024, selon GlobalPetrolPrices:En Libye, le litre d'essence coûte 0,031 dollars ;En Égypte, il faut débourser 0,281 dollars ;En Algérie, le litre flirte avec les 0,342 dollars ;L'Angola affiche 0,359 dollars ;Le Nigeria clôt le top 5 à 0,549 dollars le litre.Le prix moyen mondial est actuellement de 1,34 dollar le litre.Plusieurs gros producteurs de pétrole africains misent aujourd'hui sur les produits dérivés de l'or noir et investissent dans le raffinage. Le milliardaire nigérian Aliko Dangote a notamment investi dans une méga-raffinerie, qui devrait produire 27 millions de litres de diesel et 11 millions de litres de kérosène.L'Algérie compte également renforcer sa production de fioul avec un nouveau site à Hassi-Messaoud. Sputnik