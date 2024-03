Ces pays africains ont l'internet mobile le plus rapide

L'usage de l'Internet mobile progresse en Afrique. Selon les données du Speedtest Global Index, l’Afrique du Sud possède la connectivité la plus rapide sur le continent, devançant le Botswana et le Maroc. Du côté de l'Internet fixe haut débit, c’est l'Égypte qui est en tête.L'Internet mobile affiche une performance globale de 48,11 mégabits par seconde en Afrique du Sud ce qui place ce pays en tête du continent dans ce domaine, selon le Speedtest Global Index.Voici les pays africains possédant l'Internet mobile le plus rapide, alors que le continent a pris le train de la révolution numérique:Afrique du Sud - 48,11 mégabits par seconde;Botswana - 43,79 mégabits par seconde;Maroc - 35,51 mégabits par seconde;Maurice - 33,87 mégabits par seconde;Côte d'Ivoire - 32,23 mégabits par seconde.Du côté de l'Internet fixe haut débit, le top 3 est composé de l'Égypte, de la Côte d'Ivoire et de Maurice.L'Afrique subsaharienne a pris le tournant des réseaux mobiles ces dernières années, au point que les abonnements devraient atteindre 1,1 milliard d'ici 2029 dans la région, avec une forte croissance de la 5G , selon un nouveau rapport de la compagnie Ericsson.Les réseaux sociaux ont également la côte sur le continent. La population nigériane en est particulièrement friande , avec 4h20 par jour passés sur ce type d'applications, record en Afrique, selon des données de World of Statistics. Spunik