Centres dédiés aux bébés: Le gouvernement annonce des mesures fortes

En conseil des ministres, hier mercredi 27 décembre, le gouvernement a pris une décision importante concernant les centres dédiés aux bébés. "Au titre des textes législatifs et réglementaires, le conseil a examiné et adopté le projet de décret fixant les conditions d'ouverture et les règles d'organisation et de fonctionnement des structures de prise en charge des enfants âgés de 0 à 3 ans non révolus", lit - on dans le communiqué du conseil des ministres.