Camp pénal: les détenus ont entamé une «grève de la faim» ce lundi

Ce lundi 2 octobre 2023, des détenus du camp pénal ont entamé « une grève de la faim » d'après les informations de seneweb . Ils dénoncent les conditions de détention mais aussi les négligences notées au niveau de la prise en charge sanitaire. D'après un détenu « pas moins de cinq personnes condamnées à de longues peines ont perdu la vie pour négligence médicale depuis le début de l’année 2023 ». « Le major actuel, en complicité avec le chef de cour, néglige les malades et attend que ces derniers atteignent un état critique pour les évacuer », poursuit le détenu. poursuivant ses explications, ce détenu renseigne que les cellules sont rarement nettoyées, causant ainsi des cas de tuberculose. Pour l’heure, l’administration pénitentiaire n'a pas encore donné des explications sur la grève des détenus et les conditions de vie à la maison d'arrêt et de correction