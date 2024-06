CFEE : Plus de 9 000 Candidats Attendus à Tivaouane

Plus de 9 000 candidats se présenteront aux centres d’examen de Tivaouane, dans la région de Thiès, pour les épreuves du Certificat de fin d’études élémentaires (CFEE) qui débuteront mardi, a annoncé Amadou Dia, l'Inspecteur de l’Éducation et de la Formation (IEF) du département.



Au total, 9 350 élèves, dont 5 288 filles et 4 062 garçons, passeront les examens du CFEE et de l’entrée en 6ème dans 56 centres d’examen, incluant 44 centres classiques et 12 franco-arabes.



Cette année, quatre élèves sourds-muets – trois filles et un garçon – passeront l’examen à Diogo, et une élève non-voyante est inscrite à Mboro Diamagueune, a ajouté Amadou Dia.



L'IEF de Tivaouane souligne que cette organisation repose sur une "machine bien huilée", active depuis octobre dernier.



La préparation s’est déroulée en plusieurs phases : recensement des élèves, vérification des pièces d’état civil des candidats, et contrôle qualité en octobre. Les directeurs d’écoles ont ensuite proposé les enseignants pour superviser les examens.



"Nous sélectionnons les meilleurs profils d'enseignants répondant aux critères de compétences, de détermination et d’engagement", explique Amadou Dia.



Les "enseignants les plus sérieux" participant aux cellules d’animation pédagogique sont désignés pour organiser les examens du CFEE, de l’entrée en sixième et du BFEM, précise l’inspecteur.



Près de 1 000 enseignants seront mobilisés pour organiser les examens du CFEE et du Brevet de fin d’études moyennes (BFEM) dans le département de Tivaouane. La préparation inclut également l’établissement de feuilles de déplacement et d’ordres de mission pour les enseignants mobilisés.



Les candidats de Ngandiouf composeront cette année à Kelle, à la demande des autorités locales.



Pour le BFEM, le département de Tivaouane compte 6 372 candidats, dont 3 223 filles et 3 149 garçons, répartis dans 40 centres principaux et 7 centres secondaires, avec un total de 44 jurys à l’échelle départementale.



L'inspecteur Amadou Dia a salué le soutien des collectivités locales et des mécènes pour la tenue des examens dans le département de Tivaouane.