Titre : "CAN 2025 : Le tirage au sort du tour préliminaire aura lieu le mardi 20 février 2024"



Contenu : Après la conclusion de la 34e édition de la CAN CAF, l'attention se porte désormais sur la prochaine édition, avec le tirage au sort préliminaire de la Coupe d’Afrique des Nations CAF TotalEnergies Maroc 2025 prévu pour ce mardi 20 février 2024 au Caire, en Égypte. Ce tirage au sort, programmé à 12h00 GMT, concernera les huit équipes les moins bien classées selon le classement de la FIFA : Somalie, Djibouti, Sao Tomé, Tchad, Maurice, Soudan du Sud, Libéria et Eswatini. Les rencontres se dérouleront en aller-retour pendant la fenêtre FIFA du 18 au 26 mars 2024. Les quatre vainqueurs du tour préliminaire rejoindront les 44 équipes exemptées pour la phase de groupes des éliminatoires.