Bougane Gueye Dany «Khalifa Sall n’a pas trahi l’opposition. Il a trahi toute une génération. On a détruit de nombreux espoirs »

Le leader de la coalition Geum sa bop ,Bougane Guzye Dany est revenu sur le divorce entre khalifa sall et la coalition yewi askanwi. D'après Bougane Guèye Dani, l'ancien maire de Dakar,Khalifa Sall n’a pas seulement trahi l’opposition, mais toute une génération qui avait l’espoir sur l’avenir. « Il y a quelqu’un qui me demandait pour savoir si oui ou non Khalifa Sall a trahi l’opposition ? Je lui ai répondu non Khalifa Sall n’a pas trahi l’opposition. Il a trahi toute une génération. On a détruit de nombreux espoirs », a indiqué le patron de Dmedias . Après fait des analyses sur la situation actuelle du pays, dans tous les sens, Bougane Guèye Dani, affirme que c’est le système qui a appauvri les Sénégalais, au moment où le pays exporte tout. Le patron de Geum sa bop a aussi dénoncé les détournements qui minent l’administration sénégalaise.