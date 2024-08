Bilan sapeurs - pompiers pour le Magal 2024 : 15 personnes ont perdu la vie

Dans une noté reçue par Thiès info, le détachement de la Brigade nationale des sapeurs - pompiers engagé dans la ville sainte de Touba a effectué jusqu'à ce jour dimanche 25 août 2024 à 19h 550 interventions de toutes natures, précise le Capitaine Yatma Dièye, chef de la Division Informations et Relations Publiques de la Brigade nationale des sapeurs - pompiers.



"Sur les 550 sorties, les 290 sont relatives à des accidents de la circulation routière et occasionnant 795 victimes dont 780 sauvées et assistées et malheureusement 15 décédées", a ajouté la note d'information.



M. Dièye de poursuivre : "Soit une augmentation de 65 accidents et de 195 victimes en 24h". Face à cette situation, la Brigade nationale des sapeurs - pompiers a appelé les conducteurs et tous les pèlerins qui empruntent les chemins de route à plus de prudence et à un strict respect du code de la route".