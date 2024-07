Bassirou Diomaye Faye reçoit une ministre turque avec un message d'Erdogan

Le vendredi, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a eu l'honneur de recevoir Mme Mahinur Özdemir Göktaş, ministre turque de la Famille et des Affaires sociales, selon un communiqué de la présidence.



‘’Son Excellence le président de la République Bassirou Diomaye Faye a reçu aujourd’hui Mahinur Özdemir Göktaş, ministre turque de la Famille et des Affaires sociales’’, rapporte la présidence sénégalaise dans un message sur le réseau social X.



Selon la même source, Mme Özdemir Göktaş, actuellement en mission à Dakar, a transmis un message du président turc, Recep Tayyip Erdogan.



La réunion s'est déroulée en présence de Maïmouna Dièye, ministre sénégalaise de la Famille et des Solidarités, Mary Teuw Niane, directeur de cabinet du président, et plusieurs membres de la délégation turque.