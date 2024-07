Basket : Otis, nouveau coach des Lionnes, dévoile ses ambitions pour le Sénégal

Le nouvel entraîneur des Lionnes, Otis, affiche clairement ses ambitions pour l'équipe féminine de basket du Sénégal. "Le Sénégal est la meilleure équipe, mais mon objectif était de mettre le Nigeria au sommet de l'Afrique. Cela a été un processus. J'aimerais aider le Sénégal à devenir numéro un, mais pas juste pour une année. Je veux construire quelque chose qui durera. Nous allons non seulement gagner, mais dominer, car le Sénégal regorge de talents. Avec l'aide de Dieu, nous atteindrons cet objectif. Nous sommes ici pour gagner, même si cela ne se fera pas en un jour. Je suis très excité et impatient de commencer le travail."



### Otis compte mettre la pression sur le Nigeria et reconquérir le titre continental en 2025



"Nous allons préparer nos joueuses pour mettre la pression sur le Nigeria. Elles ne supportent pas bien la pression, nous avons donc utilisé le temps à Kigali pour anticiper. En 2025, lors de l'Afrobasket, nos jeunes joueuses auront gagné en expérience. Mais n'attendez pas grand-chose du tournoi de Kigali (pré-qualification Coupe du monde 2026) car c'est trop tôt," a-t-il précisé. Il a choisi de venir au Sénégal de son propre gré, malgré de nombreuses autres options.



L'entraîneur américain a dirigé sa première séance d'entraînement hier au stadium Marius Ndiaye avec 13 joueuses sur les 26 convoquées pour le tournoi de pré-qualification à la Coupe du monde 2026, qui se tiendra au Rwanda du 19 au 25 août 2024.



igfm