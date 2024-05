BRT : Plus de 200 000 passagers transportés en une semaine

Les bus électriques du Bus Rapid Transit (BRT) connaissent un grand succès auprès des usagers. Depuis leur mise en service le mercredi 15 mai, le BRT a transporté plus de 200 000 passagers, équivalant au nombre de tickets vendus.



Dakar Mobilité, la société chargée de l’exploitation du BRT, a révélé ces chiffres, comme le rapporte Le Soleil. Actuellement, seuls 40 des 121 bus du parc assurent la rotation. Les gares les plus fréquentées sont celles de Petersen, Guédiawaye, Place de la Nation (ex-Obélisque), Grand Médine et Grand Dakar.



Le BRT dessert actuellement 14 des 23 stations prévues, avec un service opérationnel du lundi au dimanche, de 6h à 21h.