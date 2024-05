Arrivée progressive de l'hivernage dans le Sud du Sénégal, annonce un météorologue

Dakar, 29 mai (APS) - Selon Diabel Ndiaye, chef du service climatologie à l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM), l'hivernage commence à s'installer progressivement dans les régions de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor, où des précipitations de plus de 20 mm ont été enregistrées jusqu'à présent.



"Nous avons observé de bonnes pluies sur la période du 27 au 28 mai dans les régions de Kolda, Ziguinchor et Sédhiou", a-t-il déclaré à l'APS.



À Kolda, la plupart des stations pluviométriques ont enregistré des pluies significatives, avec des cumuls dépassant les 20 mm, notamment à Médina Yoro Foula où un cumul de 37 mm a été enregistré entre le 27 et le 28 mai.



Dans la région de Sédhiou, les précipitations ont été particulièrement abondantes, avec un cumul de 78 mm à Karantaba le 28 mai, 40 mm sur deux jours (les 27 et 28 mai) à Sédhiou, 42 mm à Diattacounda, et 72 mm à Dianamalary.



Diabel Ndiaye a également souligné que la plupart des stations pluviométriques dans cette région ont reçu des quantités significatives de pluie, laissant entrevoir un début d'hivernage prometteur.



Dans la région de Ziguinchor, des précipitations variables ont été enregistrées sur plusieurs postes pluviométriques, avec 18,6 mm à Ziguinchor et 95,1 mm à Tendouck le 28 mai.