Arrivée du Cayor : Un Nouveau Patrouilleur Lance-Missiles pour la Marine Nationale Sénégalaise

La Marine nationale du Sénégal a récemment accueilli "le Cayor", son troisième patrouilleur lance-missiles de la série OPV 58S (Offshore Patrol Vessel), lors d'une cérémonie officielle en présence du contre-amiral Abdou Sène, chef d’état-major de la Marine nationale. Nomme en l'honneur de l'ancien royaume du Cayor, ce navire de fabrication française mesure 62,82 mètres de long pour 9,5 mètres de large, et a un déplacement de 735 tonnes en pleine charge. Avec une autonomie de 25 jours pour 40 personnes en mer et une distance franchissable de 10 mille nautiques (soit 22 mille kilomètres), il est équipé d'un système d'armes robuste, incluant canons, artillerie légère et lourde, ainsi que des missiles. Ses capacités de détection et de communication sophistiquées assurent un contact permanent avec l’état-major, renforçant ainsi sa capacité opérationnelle. Destiné à des missions de défense militaire et d’actions de l’État en mer, notamment la protection des ressources halieutiques et des installations de pétrole et de gaz, le Cayor est considéré comme une sentinelle essentielle pour garantir les intérêts vitaux du Sénégal. Les chantiers de Piriou en France ont travaillé en collaboration avec l'État du Sénégal pour produire ce navire conforme aux normes de construction les plus récentes. Les équipages ont été formés pour assurer la mise en œuvre, l’entretien et la maintenance des navires pendant leur exploitation au Sénégal.