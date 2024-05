Arrestation du berger ayant mutilé un agent des eaux et forêts à Thiès

Après deux années de fuite, la Brigade de recherches de la compagnie de gendarmerie de Thiès a réussi à appréhender le berger El. Ka, principal suspect dans l'affaire de l'agression violente d'un agent des eaux et forêts à Thiès.



Le 1er mai 2022, l'agent O. B. a été violemment attaqué à la machette par le berger El. Ka, lors d'une dispute. Cette attaque a entraîné l'amputation de trois doigts de la main droite de l'agent, ainsi que des blessures graves au visage et à la tête.



Après l'agression, le berger a pris la fuite et s'est caché dans la région du Djoloff. Cependant, les autorités n'ont pas relâché leurs efforts pour le retrouver. Deux ans plus tard, El. Ka a été appréhendé par les gendarmes entre Thiès et Keur Mousseu, lors d'une opération dans la zone de transhumance.



Suite à une enquête approfondie, El. Ka a été présenté au procureur de la République pour les accusations de coups et blessures volontaires ayant entraîné une infirmité permanente.