Arrestation d'un suspect prévoyant des actes subversifs à Tivaouane : C.T.Gaye en garde à vue

Le commissariat urbain de Tivaouane a arrêté un suspect qui planifiait, avec ses complices, de commettre des actes subversifs dans la cité religieuse. Selon une source autorisée de Seneweb, C.T.Gaye a été pris en flagrant délit par le commissaire Ibrahima Diouf et son équipe.



C.T.Gaye, présumé instigateur et meneur d'actes insurrectionnels dans le département de Tivaouane, a été surpris sur la voie de contournement nord de la ville. Il était à bord de son véhicule, garé dans la pénombre, en possession de 6 bouteilles de cocktails Molotov, des mèches, un briquet électronique, un coupe-coupe et 10 fausses attestations de police.



L'arrestation a été réalisée suite à l'exploitation d'un renseignement indiquant qu'un véhicule était utilisé par des manifestants pour faciliter leurs déplacements dans la ville, selon une source de Seneweb.



L'entrepreneur C.T.Gaye est actuellement en garde à vue pour les besoins de l'enquête.