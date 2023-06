Après le retour de l'internet, l'état annonce la fermeture provisoire de ses ses consulats à l'étranger

Suite à la condamnation du leader de pastef Oumane sonko a deux ans de prison, des émeutes ont ete noté au niveau national et des agissements de certaines sénégalais à l'étranger. Au Sénégal,on a noté des scènes de violences qui ont entraîné au-moins 16 morts . Pour apaiser la tension, l'état avait pris l'initiative de couper l'internet afin d'éviter que l'appel à l'insurrection à travers les réseaux sociaux. À l'étranger, on a noté des sénégalais s'attaquer aux consulats . Une machine de production des passeports et cartes d'identité ont été détruites à Milan . Pour éviter le Mal, l'état annonce de fermer provisoirement les consulats généraux du pays à l'étranger. D'après notre source du ministère des affaires étrangères, kes consulats vont ouvrir à nouveau "quand les conditions matérielles et sécuritaire le permettront.'' Cette décision pourrait entraîner un problème majeur chez les Sénégalais qui auront besoins de passeports ou autres papiers nécessaires.