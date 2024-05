Appel des transporteurs de containers pour une approche multimodale dans l'évacuation de l'anacarde

À Ziguinchor, le Syndicat des transporteurs de containers du Sénégal a exprimé son mécontentement face à l'interdiction soudaine du transport terrestre de la noix de cajou, préconisant plutôt une approche multimodale.



Papa Waly Faye, membre du syndicat, a déploré le blocage de plus de 250 camions pendant plus d'une semaine, sans consultation préalable avec les acteurs. L'arrivée du navire Djilor au port de Ziguinchor avec 300 containers vides destinés à l'évacuation de la production d'anacarde a été saluée comme le début de la campagne 2024 de la filière anacarde dans la région.



Cependant, cette décision a provoqué un blocus de la campagne de l'anacarde, empêchant près de 600 personnes et plus de 250 camions de poursuivre leurs activités. Papa Waly Faye a plaidé en faveur d'un transport multimodal, permettant aux acteurs de choisir entre le transport par bateau ou par camion, sans imposer de restrictions.



En réaction, Pape Mamadou Ndiaye, secrétaire général du syndicat des acteurs du transport national et transnational, a averti contre cette injustice et appelé à la libre circulation des transporteurs sénégalais.