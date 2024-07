Appel à l'Électrification de Kassankil à Bignona : Les Habitants Réclament des Mesures Urgentes

Les habitants de Kassankil, un village dans la commune de Niamone à Bignona (sud), ont organisé une marche pour demander aux autorités de les raccorder au réseau électrique. Lors de cette mobilisation, ils ont exprimé leur besoin urgent d'électricité, critiquant le fait que leur village reste le seul non électrifié parmi les onze villages de la commune. Cette situation compromet l'éducation des enfants qui étudient souvent à la lumière du clair de lune, faute d'électricité. En plus de l'impact sur l'éducation, la mosquée, le foyer des jeunes et d'autres infrastructures locales sont également affectés.