Appel à l'Action Suite au Décès d'un Conducteur de Jakarta : Le Président du Réseau sénégalais des Usagers de Deux-Roues Réclame la Régularisation du Secteur

Un tragique accident a coûté la vie à un conducteur de moto-Jakarta lundi dernier, à proximité de l'école Mariama Niass. Une nouvelle victime dans une série d'accidents où les conducteurs de deux-roues sont les principaux concernés. Cette situation alarmante suscite la colère du président du Réseau sénégalais des organisations d'usagers des deux-roues.



Dans une interview accordée à iRadio, Mamadou Ndiaye critique le comportement des motocyclistes et des chauffeurs de transport, tout en interpellant l'État pour régulariser le secteur. Il déclare : "Le comportement des chauffeurs laisse à désirer. Les conducteurs de deux-roues prennent des risques en coupant la route sans raison, sans casque et sans respecter les règles de sécurité."



Mamadou Ndiaye souligne également les tensions entre les conducteurs de deux-roues et ceux d'autres modes de transport. Pour atténuer ces conflits, il enjoint les autorités à intervenir : "Nous demandons au président Diomaye et au ministre de tutelle El Malick Ndiaye de régulariser notre secteur. Nous avons besoin de formations pour les jeunes afin d'obtenir des permis de conduire. Avec l'introduction du BRT, le risque d'accidents impliquant des motos est encore plus élevé. Je lance un appel aux conducteurs pour qu'ils restent vigilants et respectent le Code de la route.