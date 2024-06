Amélioration de l'Accès aux Données Foncières : Engagement de l'État selon l'ANSD

Le directeur général de l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), Abdou Diouf, a annoncé mercredi à Dakar que l'accès aux données et informations foncières sera bientôt amélioré pour les usagers.



Abdou Diouf a insisté sur l'importance pour les États de garantir cette amélioration, en raison des défis croissants liés à la gestion des terres, accentués par l'augmentation de la population mondiale. Il s'exprimait lors d'un atelier de formation sur les données foncières au Sénégal.



Le Sénégal, avec le soutien d'institutions internationales telles qu'ONU/Habitat et la GIZ (agence allemande de coopération internationale), a mis en place un programme visant à collecter et utiliser efficacement les données foncières.



Cet atelier de l’ANSD a pour but d’aider les participants à mieux comprendre et interpréter les informations foncières. Les discussions porteront sur les aspects juridiques et la dimension genre de la politique foncière de l'État, ainsi que sur la collecte et l'analyse des données, a expliqué Abdou Diouf.



"L’objectif général de l’atelier est d’améliorer les conditions de vie des populations et des investisseurs privés, nationaux et étrangers. Il s’agit également d’aider les pouvoirs publics et leurs partenaires à créer des emplois, en particulier pour les jeunes et les femmes," a ajouté Florian Lang, un agent de la GIZ, qui co-organise l'atelier.