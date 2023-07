Aliou Sané : Un mandat de dépôt décerné au Y’en a marriste…

Ce mardi, la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar a décerné un mandat de dépôt contre l'homme de F24, Aliou Sané, informe Me Moussa Sarr, son avocat. Pour rappel, Aliou Sané a été interpellé au début du mois de juin alors qu’il était allé apporter son soutien à Ousmane Sonko, a été inculpé et placé sous contrôle judiciaire. Ce qui n’a pas plu au Procureur qui avait demandé son placement sous mandat de dépôt. Dernièrement, Il avait bénéficié d’une liberté provisoire. Le y'en a Marriste était poursuivi pour participation à une manifestation non déclarée et trouble à l’ordre public