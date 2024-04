Aide humanitaire de l'Arabie saoudite : 10 000 carcasses de moutons offertes au Sénégal

L'Arabie saoudite a maintenu sa tradition en offrant, comme à son habitude, un don généreux au Sénégal. Ce jeudi 18 avril 2024, Madame Maïmouna Dièye, le nouveau ministre de la Famille et des Solidarités, a accueilli au môle 10 du Port autonome de Dakar un don de 10 000 carcasses de moutons, d'une valeur de plus de deux millions d'euros (plus de 1 milliard 400 millions de francs CFA), offert par le Royaume d'Arabie saoudite.



Ces carcasses de moutons, issues du sacrifice du dernier "hajj", seront distribuées aux populations nécessiteuses.



Dans son discours, Madame la ministre a salué ce geste en exprimant sa profonde gratitude au Royaume d'Arabie saoudite : "En tant que Ministre de la Famille et des Solidarités, au nom du gouvernement sénégalais et en mon nom personnel, je tiens à exprimer notre profonde gratitude au Royaume d'Arabie saoudite pour ce don exceptionnel".



Elle a souligné les défis en matière de sécurité alimentaire auxquels le Sénégal est confronté et a mis en avant l'importance de cette aide alimentaire, grâce à la vision et à la bienveillance des autorités saoudiennes ainsi qu'à l'efficacité des institutions sénégalaises, notamment le Fonds de Solidarité Nationale.



Madame Dièye a également exhorté les autorités compétentes à garantir une distribution transparente et rigoureuse de cette aide afin qu'elle atteigne équitablement les ménages les plus démunis."