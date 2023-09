Affrontements à khassanto( Kédougou): 37 personnes arrêtées

Trente sept personnes (37) ont été arrêtées par la brigade de la gendarmerie de Khossanto (Kédougou) lors des affrontements qui ont éclaté hier dans cette commune et au village de Mama Khono où plusieurs jeunes protestent contre la modification de l’arrêté du préfet du département de Saraya sur le recrutement de la main d’œuvre locale non qualifiée, selon Aps. « Les gendarmes continuent d’arrêter les gens jusqu’à chez eux. J’ai demandé à tous de rentrer c’est eux. Mais les arrestations continuent. Ce qui n’est pas normal », a indiqué Mahamady Sissoko maire de la commune de Khossanto qui a perdu son propre frère dans les manifestations violentes notées lundi dans cette localité. Ces affrontements entre les populations et forces de l'ordre ont fait deux décès par balles et plusieurs blessés . Les manifestants ont barré la route reliant Sabodala à Bembou à l’aide de débris de briques, de branches et de troncs d’arbre, bloquant toute circulation dans la zone. «Tard dans la soirée, l'arrêté préfectoral à l'origine de la colère des populations a été abrogé par les autorités», renseigne une source.