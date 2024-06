Affaires François Mankabou et Diedier Badji : Les familles demandent toujours des clarifications

Me Patrick Kabou, a récemment rencontré les familles de François Mankabou et Didier Badji, soulevant des questions cruciales sur ces affaires troublantes.



A Dakar, Me Kabou, profondément préoccupé par le déroulement des événements depuis son domicile jusqu'à son hospitalisation à l'hôpital Le Dantec, en passant par le Commissariat central.



"La famille de Didier Badji s'interroge sur le silence de la gendarmerie sur sa "disparition", sa famille, malgré les nombreux appels au pied de sa femme aujourd'hui décédée reste dans cette détresse", déclare Me Kabou. Selon lui, des réponses doivent être apportées à cette souffrance de ces familles : la justice, note le journal Direct news.