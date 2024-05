Affaire des « Quatre apprentis cascadeurs » : Arrestations, explications du chauffeur et de son patron révélées

Selon les informations de Seneweb, deux des suspects impliqués dans l'affaire des « Quatre apprentis cascadeurs » ont été appréhendés. Il s'agit du principal suspect et du chauffeur du véhicule incriminé. Actuellement en garde à vue dans les locaux de la police de Dakar, ils seront présentés au procureur de la République près le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar après enquête.



Lundi, L’Observateur a dévoilé les identités des personnes arrêtées (FD, le chauffeur, et MD, l’apprenti), ainsi que le déroulement de leur arrestation et leurs déclarations devant les enquêteurs. Les enquêteurs du commissariat central ont localisé le véhicule à la gare routière de Colobane le samedi 4 mai. Suite à une descente sur les lieux, l'un des quatre « apprentis cascadeurs » a été identifié et appréhendé après avoir reconnu sa participation à l'incident après visionnage de la vidéo virale.



Le chauffeur a réussi à s'échapper dès qu'il a remarqué la présence des policiers. Face à cela, les enquêteurs ont arrêté le propriétaire du véhicule, El H. M. K. Ce dernier a affirmé, lors de son interrogatoire, qu'il avait l'intention de licencier le chauffeur après avoir vu la vidéo sur Tik Tok, mais qu'il avait changé d'avis après l'intervention de l'oncle de ce dernier, un ami proche.



Le chauffeur s'est rendu à la police dans la nuit de samedi à dimanche. Il a admis sa participation aux événements, affirmant qu'il se rendait au village de Ndiaraw, dans la commune de Touba Toul, pour assister au baptême du fils d'un de ses collègues. Il a présenté ses excuses, affirmant qu'il n'était pas au courant des actes des apprentis.



L’Observateur indique que le chauffeur et l'apprenti sont poursuivis pour « insécurité du transport et mise en danger de la vie d'autrui », tandis que leur employeur n'est pas inquiété. Les autres personnes impliquées sont actuellement recherchées par la police.