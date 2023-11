Affaire Oustaz Oumar Sall : le collectif international des talibés Cheikh a décidé de pardonner au prêcheur.

Après avoir déposé une plainte contre Oustaz Oumar All, le collectif international des talibés Cheikh a décidé de pardonner au prêcheur. Lors d’une rencontre organisée hier mardi, ces défenseurs de la tarikha Tidiane ont en effet promis qu’ils allaient demander à leur avocat de retirer la plainte, ceci, après une médiation initiée par plusieurs personnalités. Parmi les médiateurs,on peut citer Serigne Cheikh Tidian Sy Al Amine du Cadre unitaire de l’Islam, Dr Ablay Lam de Jamaahatu ibaadu Rahman, Dr Makhtar Kébé de RIS AL WAHDA, Moussa Gaye du Collectif des Taalibe Tidian, Serigne Fatah Sarr de Abnaa-u Hadrati Tijaaniyati. Arrêté le 15 novembre dernier, Oustaz Oumar Sall été placé sous mandat de dépôt ce lundi 20 novembre 2023. Il est accusé d’avoir dénigré des pratiques culturelles de la confrérie Tidiane. Le prêcheur, également maître coranique, a été interpellé pour «diffamation et insulte commises par le biais d’un système informatique et provocation par un moyen de diffusion publique d’actes d’intolérance entre des personnes». Ce, suite à une plainte du collectif international des talibés Cheikh.