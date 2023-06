Le monde de l'art et de la culture africaine s'est réuni récemment pour un événement organisé par Adja Mai Niang, en mémoire du célèbre écrivain et cinéaste sénégalais, Ousmane Sembène. L'événement, qui a eu lieu à Thiès, la deuxième plus grande ville du Sénégal, a non seulement commémoré l'héritage d'Ousmane, mais a également cherché à perpétuer son engagement envers l'éducation, l'instruction et la promotion d'une société africaine véritablement humaine, digne et respectueuse.

Sembène, souvent considéré comme le père du cinéma africain, a eu une vie pleine d'engagement personnel, social et créatif. Ses romans et films, largement reconnus et traduits en de nombreuses langues, continuent d'être enseignés dans le monde entier. Leur portée universelle et intemporelle, et leur capacité à s'adresser à l'humanité dans son ensemble, sont des témoignages de sa vision profonde et perspicace du monde.

Adja Mai Niang, avec l'appui de la Ligue 1 et d'autres partenaires, a organisé un programme varié pour célébrer la vie et l'œuvre de Sembène. Les activités ont inclus un marathon de lecture, des discussions sur les œuvres de Sembène et une reconnaissance de l'importance de l'éducation dans le développement africain.



L'événement a non seulement rendu hommage à l'incroyable créativité de Sembène en tant qu'écrivain et cinéaste, mais a également souligné son engagement envers le développement de la société africaine. Adja Mai Niang a souligné l'importance de comprendre et de valoriser le contenu des œuvres de Sembène pour le développement futur de l'Afrique. C'est une conviction partagée par de nombreux participants, y compris Ibrahima Mango, qui a déclaré : "Le jour où l'Afrique comprendra le contenu des œuvres de Sembène, ce jour-là, l'Afrique se développera."



Les participants à l'événement ont également discuté de l'importance de l'éducation et de l'instruction pour le développement de l'Afrique. La mise en valeur de l'éducation populaire était un thème central de l'événement, soulignant le rôle clé de l'apprentissage pour tous dans le développement d'une société africaine prospère.



Dans un hommage supplémentaire à l'héritage de Sembène, un plan a été annoncé pour créer une université populaire où les vendeurs de café et de cacahuètes peuvent apprendre la gestion et la comptabilité. Cette initiative honore l'engagement de Sembène en faveur de l'éducation pour tous, indépendamment de leur statut social ou économique.



L'événement a également vu la projection de l'un des films de Sembène, "La Noire de...", qui raconte l'histoire d'une femme sénégalaise qui travaille pour une famille riche à Antibes,.