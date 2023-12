Actualité Sénégal: Amadou Ba Investi par Benno Bokk Yakkar en Vue des Présidentielles de 2024.



Dakar, Sénégal – Dans une cérémonie marquée par un mélange de promesses politiques et de démonstration de force, Amadou Ba a été officiellement investi comme le candidat de la coalition Benno Bokk Yakkar pour les élections présidentielles du 25 février 2024. L'événement, qui s'est déroulé dans un hôtel réputé de la capitale, a vu la présence notable du président sortant, Macky Sall, mettant en lumière le soutien significatif du chef d'État à son successeur désigné.



Dans un discours énergique, Ba a souligné son engagement à poursuivre l'œuvre de Sall, mettant l'accent sur la continuité politique et le développement économique. "Avec votre soutien, je m'engage à faire avancer le Sénégal, en particulier en faveur de l'emploi et de l'épanouissement de notre jeunesse," a déclaré Ba, promettant des "avancées majeures" et une "mobilisation de ressources sans précédent".



Le président Macky Sall, prenant la parole, a salué les réalisations de ses deux mandats et a encouragé Ba à s'appuyer sur cet héritage. "Vous pouvez vous appuyer sans complexe sur le bilan incontestable de nos mandats qui ont transformé notre pays," a affirmé Sall, soulignant les performances économiques du Sénégal sous sa gouvernance.



La sécurité nationale et la coopération régionale contre le terrorisme et les menaces transfrontalières ont également été des thèmes centraux de l'allocution de Ba. Il a promis de renforcer les forces de défense et de sécurité pour assurer la protection des frontières et la sécurité des citoyens.



La cérémonie d'investiture a également été marquée par un appel à l'unité et à la cohésion au sein de la coalition Benno Bokk Yakkar, considérées par le président Sall comme le secret de leur longévité et succès politiques.



Alors que la campagne présidentielle commence à prendre forme, les yeux sont tournés vers Ba et sa capacité à rallier le soutien non seulement de sa coalition, mais aussi de l'électorat sénégalais dans son ensemble. Avec les promesses d'un avenir meilleur pour la jeunesse et une posture ferme sur la sécurité nationale, la candidature de Ba représente un mélange d'ancien et de nouveau, cherchant à captiver l'imaginaire politique du Sénégal.