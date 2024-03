Accueil d'Amadou Ba à Thiès: Mobilisation monstre d'Ousmane Diop

Rédigé le Jeudi 21 Mars 2024

Sur la grande artère de l'avenue Caen ( l'axe principale de la gare routière jusqu'à la promenade Thiessoise) le président du comité électoral de la coalition Benno Bokk Yakaar dans la commune de Thiès Nord, par ailleurs président du mouvement allié de la majorité présidentielle, Alliance "Wallu Askan Wi", Ousmane Diop a mis les moyens nécessaires, mercredi 20 mars, pour acceuillir le candidat de Bby, Amadou Ba. M. Diop a réussi le pari de la mobilisation, la commune de Zone Nord n'est pas en reste.



Face à des militants déterminés pour la bonne cause, Ousmane Diop a abordé des infrastructures de dernière génération qui vont développer le système de transport urbain et éviter les bouchons. "Sous le magistère d'Amadou Ba, la ville de Thiès pourra bénéficier un réseau Tramway urbain pour réduire les embouteillages , bénéficier des autoponts, reconstruire les marchés central et Nguelaw", a - t - il plaidé.



Il poursuit : "Nous les habitants de Thiès, nous voulons un autopont au rond - point de la station EDK à la sortie de la ville. Thiès peut bénéficier une route qui va raccorder les quartiers voisins". L'assainissement dans certains quartiers de la Zone Nord fait partie de ses préoccupations, entre autres. Il n'a pas raté le leader de l'ex Pastef, Ousmane Sonko lors de ce grand rassemblement avec ses militants.