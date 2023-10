Accident mortel à Tassette : le chauffeur du tracteur arrêté par la gendarmerie de Notto

Ce mardi, vers 14 heures, trois élèves âgées de 15 ans et moins sont mortes, en quittant leur collège, à Tassette, pour rentrer chez elles, à Tassette Peul. Elles sont décédées sur le coup après avoir été renversées par un tracteur qui roulait à vive allure. "Le conducteur avait pris la fuite juste après les faits" renseigne un témoin de l'accident. Une source informe qu'il n'y a pas eu de course entre les chauffeurs des deux tracteurs faisaient la course sur la route. «C’est l’un qui a perdu le contrôle pour aller percuter les enfants" renseigne t'il . Le tracteur est passé sur les trois filles qui sont mortes. Deux autres sont blessées, l’une au front et l’autre s’est retrouvée avec des fractures au niveau des deux jambes. Cette dernière était coincée sous un arbre.» Le chauffeur du tracteur qui a heurté les enfants,B.cisse a été arrêté par la gendarmerie de Notto où il est présentement en garde . Devant les enquêteurs, il a affirmé que le volant de son véhicule s’est coincé au moment du drame.