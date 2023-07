Accident à Louga : La voiture transportait 76 passagers, au lieu des 60 réglementaires

Des nouvelles sur l'accident qui a eu lieu ce mercredi à Louga où 24 personnes sont mortes et plus d'une cinquantaine de blessés ont été enregistrées. Selon les propos du ministre des Transports, Mansour Faye, le bus n'avait pas de problème de papier. Malgré le choc qui l'a réduit en ferraille. Revenant sur les principales causes de l'accident, Mansour Faye pointe plutôt le fait que la voiture transportait 76 passagers, au lieu des 60 réglementaires, et que la route était mouillée à cause de la pluie. Ces deux causes sont à ce jour les raisons de ce tragique accident. Parlant du bilan de l'accident, 22 des victimes décédées, dont le chauffeur et son apprenti, ont perdu la vie sur le coup tandis que les deux autres ont succombé après avoir été évacuées vers un autre structure de santé. Treize corps ont été identifiés. L'État a annoncé qu'il prendrait en charge les blessés