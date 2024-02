Abdou Mbow condamne le boycott massif du dialogue national.

Le boycott massif du dialogue national convoqué par le président Macky Sall est dénoncé par Abdou Mbow, président du Groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Dans une interview accordée au journal Les Échos, il qualifie les boycotteurs de "ennemis de la paix".



Abdou Mbow critique vivement ceux qui rejettent le dialogue, les accusant de vouloir saper les fondements de la République et de l'État de droit. Il estime que le Sénégal a besoin de travailler à la réconciliation et au pardon, conformément aux souhaits du président, et que le rejet du dialogue va à l'encontre de ces objectifs.



Face aux appels à fixer une date pour la tenue de la Présidentielle, Abdou Mbow insiste sur la nécessité de consulter toutes les forces vives de la nation pour garantir des élections libres, transparentes et inclusives. Il souligne également que le président Macky Sall a réaffirmé qu'il ne serait pas candidat à ces élections.



Abdou Mbow appelle à un sursaut national autour du président contre ceux qu'il qualifie de "fossoyeurs de la République". Il exprime sa reconnaissance envers les organisations de la société civile qui œuvrent pour la paix et la concorde nationale.