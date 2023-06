AVANT-PREMIÈRE: Mouvement National And Boolo Liggey Nguir Euleugou Sénégal - Une date à retenir pour la grandeur du Sénégal

Nous sommes ravis de vous annoncer l'organisation d'un événement de premier plan qui s'apprête à marquer le paysage politique sénégalais. Le samedi 10 juin 2023, à partir de 16h, le Sams Prestige à Thiès, lieu emblématique de notre cité, vibrera au rythme du lancement officiel du Mouvement National And Boolo Liggey Nguir Euleugou Sénégal.



Cet évènement de prestige, présidé par Abdoulaye Fall, plus connu sous le nom de Baye Laye, inaugure une ère nouvelle avec pour ambition de servir le Sénégal Autrement et Mieux. En prônant l'émergence et le sursaut national, ce mouvement aspire à redéfinir le service à la nation en apportant une vision innovante et avant-gardiste.



Ce rendez-vous est bien plus qu'un simple événement, il se pose comme un moment de rassemblement et de réflexion où nous discuterons ensemble des enjeux futurs de notre pays. Le mouvement entend créer une synergie nationale pour permettre au Sénégal de rayonner davantage sur la scène internationale.



C'est un appel à tous les citoyens dévoués au progrès du Sénégal : rejoignez-nous et participez activement à cette grande initiative. Venez nombreuses et nombreux, c'est l'occasion de faire entendre votre voix, de partager vos idées et de contribuer à l'émergence d'un Sénégal plus fort et plus prospère.

Nio ngui ciy wo nieup - En route vers la grandeur ! Marquez la date dans vos agendas et rendez-vous au Sams Prestige à Thiès le 10 juin. Cet événement est à ne pas manquer sous aucun prétexte.



Le Chargé de Com